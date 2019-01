JÁ ARRANCARAM AS OBRAS DO PARQUE INTERGERACIONAL NO MONTE NOSSA SENHORA DO CASTELO | Investimento superior a 150 mil euros

As obras para a construção do novo Parque Urbano de Família Intergeracional no Monte Nossa Senhora do Castelo, em Mangualde, já arrancaram. A obra está inserida no “Projeto de Reinterpretação do Monte Nossa Senhora do Castelo” e resulta no âmbito do contrato celebrado entre a Câmara Municipal de Mangualde e a Santa Casa da Misericórdia do concelho.

Este projeto engloba uma área de cerca de 5 mil metros quadrados e o investimento será superior a 150 mil euros, valor esse assumido pela Câmara Municipal de Mangualde e pela Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, com comparticipação comunitária do programa PDR2020.

UM ESPAÇO AGRADÁVEL PARA TODA A FAMÍLIA

Um verdadeiro parque urbano, com equipamentos de lazer, brincadeiras para os mais novos, percursos pedonais, espaço para “churrascos” e picnics, e instalações para comércio. Assim será o novo Parque do Monte Nossa Senhora do Castelo. Um espaço aprazível para as famílias, para a prática desportiva e de lazer, a pensar em toda a população, mas também em atrair novos visitantes e adeptos do Turismo de Natureza.

O projeto desta obra foi pensado para privilegiar a valorização do património existente, pelo que o parque será ainda equipado com plataformas para jogos didáticos, sensibilizações de preservação do ambiente, campanhas de conhecimento do território, entre outras atividades.