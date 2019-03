Já começou a reabilitação e requalificação de ecossistemas ribeirinhos do Concelho

Começaram, no início de março, os trabalhos de regularização fluvial nas áreas afetadas pelos incêndios florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017, no Concelho de Carregal do Sal.

As obras de reabilitação e requalificação dos ecossistemas ribeirinhos, financiadas pelo Fundo Ambiental, num investimento que ronda os 102 mil euros mais Iva, são realizadas junto às linhas de água da Ribeira de Cabanas, Ribeira de Beijós, Ribeira do Sobral e Rio Mondego e visam garantir o escoamento nas respetivas linhas de água e minimizar a erosão e o arrastamento dos solos designadamente através da remoção de sedimentos e outro material nos leitos, recuperação da secção de vazão das passagens hidráulicas e pontões e consolidação e recuperação de taludes e margens.

Estas medidas de proteção dos recursos hídricos e de regularização fluvial das linhas de água incluem diversas intervenções e surgem na sequência do protocolo firmado entre a APA (Associação Portuguesa do Ambiente) I.P. e o Município de Carregal do Sal.