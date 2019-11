Já estreou musical “A Rainha da Neve” de Filipe La Féria

“A Rainha da Neve” é um original de Filipe La Féria a partir do célebre conto de Hans Christian Andersen, obra-prima da literatura para a Infância e Juventude. La Féria transformou-o num Musical em que articula o Teatro, a Música e a Dança. Fabulosos cenários, um maravilhoso guarda-roupa e as mais sofisticadas tecnologias de vídeo completam este maravilhoso espetáculo, numa encenação mágica e de alta qualidade artística, com a

assinatura de Filipe La Féria.

O Musical “A Rainha da Neve” narra as aventuras de uma família cuja vida está em confronto com a poderosa “Rainha da Neve”, símbolo e metáfora do inverno, em contraste com o calor e plenitude do verão. Um misterioso

feiticeiro traz para o Reino do Sonho um espelho mágico, que tem o dom de transformar o que é belo em terrível. Todos os contos de Andersen são metáforas encantadoras, dos contrastes do caráter do Ser Humano e lições de vida, que ficarão para sempre na formação das crianças e do público jovem.

“A Rainha da Neve” é uma reflexão sobre a vida, as relações afetivas e familiares, num ambiente de encantamento e de magia. São estes os motivos que tornam esta história tão atrativa não só para as crianças como também para adolescentes e adultos. O relacionamento entre pais e filhos, a amizade, a aceitação das diferenças entre os seres humanos, a superação do medo e a responsabilidade de sermos nós próprios a ter a chave para a solução dos nossos problemas, faz de “A Rainha da Neve” o musical maravilhoso para toda a família, magnificamente interpretado por

atores, cantores, bailarinos e acrobatas. “Sol da Primavera, ouve o meu apelo Transforma em fogo o meu coração de gelo” in “A Rainha da Neve”

