“Jardins em Movimento” precisam de carrinhos de mão

Os alunos dos Jardins de Infância e das Escolas Básicas do 1.º CEB do Agrupamento de Escolas Grão Vasco, Viseu apelam à comunidade para que contribua na realização dos “Jardins Em Movimento”, emprestando ou oferecendo carrinhos de mão que servirão como floreiras de plantas, em movimento, que irão embelezar os espaços da “Cidade Jardim”.

Os carrinhos podem ser entregues, até meados do mês de maio, em cada uma das seguintes escolas: Ribeira, Avenida, Massorim, Bairro Municipal, S. Miguel, S. Martinho, Santiago, S. Salvador, Vildemoinhos, João de Barros e nos Jardins de Marzovelos, Orgens, S. Martinho e Vildemoinhos.

Esta atividade insere-se no Projeto “Viseu In Rio” candidato aos Prémios da Fundação Ilídio Pinho e nela participarão todos os alunos do 1º Ciclo e Educação Pré-Escolar.

A ideia “germinou” na agenda de trabalhos da XII Assembleia Municipal Infantil de Viseu, cujo tema foi o “Ambiente e a Qualidade de Vida”.