JAZZ EXPERIENCE E FESTIVAL DA ÁGUA NAS TERMAS DE S. PEDRO DO SUL

As Termas de S. Pedro do Sul associam a saúde e o bem-estar a iniciativas culturais e musicais de excelência, apresentando sete dias de animação, entre julho e agosto, numa programação diversificada onde a melodia do Jazz, o fado e a música portuguesa se misturam com o som do rio e o verde da natureza.

De 26 a 28 de julho o “Termas Jazz Experience” oferece uma vasta programação de concertos, sunset sessions, workshops, street food e espaço music kids. Um novo conceito que pretende dinamizar a estância termal e proporcionar momentos de descontração à beira-rio.

Mas, a água e a música continuam a ser o mote para o evento do ano nas Termas de S. Pedro do Sul.

A partir de 29 de agosto, tem início mais uma edição do Festival da Água. A jovem fadista Sara Correia, a vencedora do programa televisivo “Fator X” Kika Cardoso e João Pedro Pais são os nomes principais do cartaz deste Festival direcionado para todas as idades e todos os públicos. Durante os quatro dias do evento há muito mais para ver e ouvir! Expositores, restauração, espaço infantil e animação musical.

No último dia, 1 de setembro, realiza-se o “Aqvasunset”, junto às margens do Rio Vouga, entre as 19h00 e as 21h00 e ao fim da noite o tradicional espetáculo pirotécnico vai encher de cor e música as águas do Rio Vouga.