O atleta viseense João Félix é recebido esta quarta-feira, 26 de junho, pelo Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, em sessão a realizar pelas 19h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. No decorrer deste ato público será atribuído ao jogador de futebol o estatuto de “Embaixador de Viseu”.

Foto : A Bola