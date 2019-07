“João Guilherme (ex- Pinhalnovense) é reforço para a defesa”

O Lusitano Futebol Clube chegou acordo com o defesa direito/médio João Guilherme, de 24 anos, para a assinar um vínculo válido por uma temporada.

João iniciou e concluiu a sua formação no Oeiras. Já como sénior representou o clube que o formou, o 1º de Dezembro e o Pinhalnovense, clube onde atuou na última temporada.

Está assim assegurada mais uma contratação no plantel que estará às ordens de Rogério Sousa. Recorde-se que na época transacta o defesa/médio português, que irá envergar a camisola 6, alinhou em 29 jogos tendo realizado 1803 minutos e apontado 2 golos.