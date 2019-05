Jornadas de Cidadania em Moimenta da Beira acontecem amanhã e depois

As IX Jornadas de Cidadania vão decorrer amanhã e depois, 23 e 24 de maio, no Auditório Municipal Padre Bento da Guia, em Moimenta da Beira. A organização é da Câmara Municipal, no âmbito da Rede Social. A entrada é livre. São três painéis temáticos, oito subtemas, oito oradores convidados e uma mesa de debate com cinco participantes que vão falar sobre um programa de captação de investimento para o interior criado recentemente pelo governo.

O evento persegue três objetivos: 1 – Refletir sobre estratégias de envelhecimento ativo e saudável; 2 – Adequar a educação e a formação ao desenvolvimento social e local; 3 – Promover potencialidades do Interior que podem ser transformadas em fatores de competitividade e criação de emprego. Os dois primeiros preenchem o programa do dia de abertura. O terceiro ocupa toda a manhã do último dia e vai contar, nessa mesa de debate, com a participação da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, que foi até há dois meses Presidente da Câmara Municipal de Abrantes. A ex-autarca vai estar frente a frente com o congénere de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira, e ainda com Nuno Manga, Presidente do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação. Na mesa estarão também dois altos responsáveis da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (Luís Reis) e da CCDR-N – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (Pedro Móia). A moderação estará a cargo de António Bondoso, jornalista.

PROGRAMA

Dia 23 maio (quinta-feira)

09h30 – Abertura do Secretariado

10h00 – Sessão de Abertura

– Márcia Martins, Diretora do Centro Distrital do Instituto da Segurança Social de Viseu;

– Alcides Sarmento, Diretor do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira;

– José Eduardo Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira

1º Painel – Políticas Sociais para o Envelhecimento

10h30 – Enquadramento das políticas sociais para o envelhecimento

por Neusa Festas, Diretora do Núcleo de Respostas Sociais do Centro Distrital da Segurança Social de Viseu

10h50 – Pausa para café

11h15 – Medidas de Apoio ao Cuidador Informal

por Maria do Céu Macedo, Diretora do Núcleo de Intervenção Social do Centro Distrital da Segurança Social de Viseu

11h35 – Mindfulness e Terapias de 3ª Geração

por Alexandra Dinis, Associação Portuguesa para o Mindfulness

11h55 – Debate

Moderadora: Diana Soares – Diretora Técnica da Casa Nossa- Associação de Solidariedade Social de S. Martinho

12h30 – Intervalo para almoço (livre)

2º Painel – Educar e formar para o sucesso individual e o desenvolvimento social e local

14h30 – A comunidade e a necessidade de uma escola inclusiva e motivadora

por Anabela Guedes, Docente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego – ESTGL

14h50 – A importância das academias do conhecimento

por Pedro Cunha da Fundação Calouste Gulbenkian

15h10 – Apresentação de projeto Escola Solidária

por José António Almeida, Diretor Pedagógico da Escola Profi ssional Tecnológica

e Agrária de Moimenta da Beira – Quinta do Ribeiro

15h20 – Apresentação do projeto Escola Embaixadora do Parlamento Europeu

por Maria do Carmo Aires, docente do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira

15h30 – Pausa para café

15h40 – Projeto Transformers

por Joana Moreira, Presidente da Associação Juvenil Transformers

16h20 – Debate

Moderador: Paulo Clemêncio, Representante da Educação do Núcleo Local de Inserção

Dia 24 maio (sexta-feira)

3º Painel – Programa de captação de investimento para o interior (PC2II)

10h00 – Sessão de Boas-Vindas

por Susana Lemos, Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Moimenta da Beira

10h10 – Mesa de Debate

– Maria do Céu Albuquerque, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional

– Nuno Manga, Presidente do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.

– Luís Reis, Senior Market Manager da Direção da Rede Externa e Institucionais da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP)

– Pedro Móia, Coordenador do Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais do Norte, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte

– José Eduardo Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira

Moderador: António Bondoso, Jornalista

12h15 – Encerramento

Maria do Céu Albuquerque, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional

José Eduardo Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira

12h45 – Momento Musical com a Orquestra CemNotas