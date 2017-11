Vai ter lugar nos próximos dias 23 e 24 de novembro a sétima edição das Jornadas Sociais de Armamar, a realizar no auditório da Fundação Gaspar e Manuel Cardoso.

Sob o mote “Práticas para melhor cuidar: novos desafios, novas respostas”, o programa é composto por quatro painéis temáticos com vários oradores convidados.

No dia 23 a abordagem será em trono das crianças, com a discussão de temas como as práticas educativas atuais e estratégias de intervenção específicas; no dia seguinte, as questões giram em torno da comunidade sénior, com a discussão do papel do cuidador, da gestão do stress e das relações positivas no cuidar, entre outros. A metodologia de comunicação terá um caráter interativo e com desafios práticos.

As Jornadas Sociais de Armamar são uma organização da Autarquia, em articulação com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Rede Social, o Gabinete de Inserção Profissional e a Fundação Gaspar e Manuel Cardoso.