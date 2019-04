Jornadas Técnicas de Mergulho, VII Nacionais e VI Internacionais, dos Bombeiros Voluntários de Viseu, a decorrer nos dias 18 e 19 de Maio do presente ano.

A edição de 2019 tem como temas o mergulho com teto e o resgate nas grutas Tham Luang Nang Non da Tailândia, contando com a participação de Oficiais da Marinha Portuguesa, mergulhadores Portugueses, um mergulhador Finlandês e dois elementos dos Navy SEAL da Tailândia.

Um evento composto por uma sessão teórica e por exercícios de mergulho que, para além da troca de experiências em primeira mão, pretende aperfeiçoar técnicas e competências e dotar os participantes de conhecimentos para a prática de mergulho neste tipo de cenários.

As inscrições estão abertas online em http://bvviseu.pt/ jornadastecnicasmergulho