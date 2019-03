JOVENS DE MANGUALDE TIVERAM A OPORTUNIDADE DE EXPERIMENTAR E VIVENCIAR O DIA-A-DIA DA PROFISSÃO QUE QUEREM TER

Os alunos do 9º ano do concelho de Mangualde já escolheram a sua profissão e, por momentos, foram mesmo “adultos”. A Rede Social de Mangualde, em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde e o Agrupamento de Escolas de Mangualde, promoveu, durante a semana passada (dias 7 e 8 de março), mais uma edição da iniciativa «Ser por um dia…».

As profissões escolhidas este ano foram: Designer Industrial, Enfermeiro, Veterinário, GNR, Engenheira Informática, Economista, Guia Turístico, Esteticista e Educadora de Infância. Durantes os dois dias, estes alunos tiveram a oportunidade de experimentar e vivenciar o dia-a-dia da profissão que querem ter quando forem maiores.

Realizada no âmbito do Eixo de Intervenção “Promover a Empregabilidade e o Empreendedorismo”, da Rede Social de Mangualde, esta ação tem como principal objetivo aproximar os alunos da realidade de trabalho, promovendo a vivência do quotidiano da profissão escolhida por cada um dos alunos selecionados pelo Agrupamento de Escolas de Mangualde.

Os alunos foram acolhidos pela GNR Mangualde, Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde de Mangualde, HR Proteção, Clínica Veterinária de Mangualde, Câmara Municipal de Mangualde, Intemporal Odisseia, Lekanto Mangualde e Obra Social Beatriz Pais, Raul Saraiva.