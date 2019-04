Jovens tarouquenses promovem concurso de talentos

A Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos, contando com o apoio do Município de Tarouca, promoveu no dia 5 de abril, no Auditório Municipal Adácio Pestana, um Concurso de Talentos, onde estiveram em evidência as qualidades dos seus participantes, bem como o profissionalismo e capacidade de organização dos jovens.

Presente na iniciativa, o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, José Damião Melo, manifestou o seu orgulho nos talentos que atuaram em palco e na capacidade de organização de todo o staff do evento, que proporcionou aos presentes um grande espetáculo. “Vocês não calculam o quão gratificante é ver-vos a vocês, jovens, comprometidos desta forma empenhada e responsável, capazes de congregar esforços e levar a cabo um evento desta natureza. Tarouca tem muitos talentos e tem, acima de tudo, futuro!”, manifestou na ocasião o autarca.