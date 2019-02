Jovens viseenses ganham segundo lugar em corrida em Estarreja

No passado dia 17 de fevereiro, dois atletas viseenses, do Grupo Desportivo Os Ribeirinhos, participaram no 34º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO CIDADE DE ESTARREJA.

Joana Ferreira (Benjamim B) e Pedro Lemos (Infantis) subiram ao pódio e ganharam o troféu do segundo lugar.

Estão de parabéns estes atletas que dignificaram o clube e a cidade que representam, mostrando que, com determinação e empenho, os jovens podem alcançar bons resultados.

Foi ainda gratificante o contacto com a atleta olímpica Fernanda Ribeiro, que lhes dirigiu palavras calorosas de incentivo.