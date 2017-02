JS de Viseu contesta aposta comercial da TAP

Os Jovens Socialistas do Distrito de Viseu pedem a intervenção do Governo na definição da política comercial da TAP, para aquilo que dizem ser mais uma agravante para o desenvolvimento da região, dificultando a mobilidade dos seus jovens.

Luis Soares, Presidente da Federação Distrital de Viseu da Juventude Socialista (JS) diz que “ser jovem no interior por si só já não é tarefa fácil”, mas agora “ser jovem no interior, vivendo num mundo cada vez mais global, onde já não existem fronteiras para estudar, nem trabalhar e com a dificuldade de ligação por meios aéreos, torna-se o fim da linha para toda uma região e geração.”

Sendo o Distrito de Viseu, um distrito que se localiza na região centro-norte do território continental, utiliza o Aeroporto Francisco Sá Carneiro como principal acesso a diferentes pontos da Europa e do mundo. Neste sentido, a JS contesta a recente aposta comercial da TAP.