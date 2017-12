Judo Clube de Viseu e Instituto Piaget criam novo Núcleo de Judo  

O Judo Clube de Viseu e o Instituto Piaget assinaram, um protocolo para a criação de um novo Núcleo de Judo em Viseu. Em janeiro de 2018, no Campus Universitário de Viseu do Instituto Piaget, passará a funcionar um Núcleo de Judo, aberto a toda a comunidade académica bem como a toda a população, particularmente a que se encontra na parte Norte do Município de Viseu. A parceria apoiará também o desenvolvimento do Desporto Universitário, através de uma modalidade em que, entre os praticantes, já se encontram vários estudantes do Instituto Piaget de Viseu.

A cerimónia da assinatura do protocolo, que terminou com uma demonstração da prática da modalidade, contou com a presença do Presidente do Instituto Piaget de Portugal, o Presidente do Judo Clube de Viseu e o Presidente do Campus Universitário de Viseu do Instituto Piaget.