Judo Clube Viseu conquista Ouro em Castelo Branco

O Judo Clube Viseu participou este Domingo em Castelo Branco, no “IV Torneio de Cadetes Mestre António Moraes”, organizado pela Associação Distrital de Judo de Castelo Branco.

Pela equipa Viseense participaram 4 Atletas sendo que dois alcançaram o mais alto lugar do pódio e respetiva Medalha de Ouro.

Francisco Soares, Medalha de Bronze no Nacional de Cadetes nos -55kgs, foi o primeiro a entrar em prova e nos dois primeiros combates, contra os adversários mais fortes da categoria, demonstrou que estava ali para vencer. De combate em combate até à Final, mostrou sempre superioridade que lhe permitiu conquistar a merecida Medalha de Ouro em mais uma Prova a contar para o Ranking Nacional de Cadetes.

Rodrigo Boavida, Campeão Nacional de Cadetes e Vice-Campeão Nacional de Juniores em -90kgs, participou nesta prova na Categoria de +81 Kgs onde defrontaria atletas bem mais pesados. No entanto, o Atleta Viseense que tem sido convocado para a Seleção Nacional de Cadetes, encarou este desafio com muito empenho e seriedade e venceu os seus 4 combates pela pontuação máxima, não deixando qualquer margem de dúvida, que só sairia desta Prova com a Medalha de Ouro ao peito.

Diogo Almeida a lutar nos -73 Kgs, conquistou um excelente 5º lugar. Ainda novato nestas andanças, na sua 2ª prova oficial, deixou bem claro que nunca se deve subestimar o adversário, ao vencer de forma categórica os seus dois primeiros combates. Alcançou a Meia-final onde defrontou um dos Atletas Nacionais mais bem cotado e apesar do seu esforço não conseguiu seguir em frente.

Manuel Barbosa também nos -73Kgs, apesar de todo o seu esforço e dedicação, não conseguiu ultrapassar o seu adversário da 1ª ronda e foi afastado da prova precocemente, sem hipótese de repescagem.

Os Atletas foram acompanhados pelo seu Treinador – Mestre António Sousa e o Judo Clube de Viseu demonstrou uma vez mais a sua posição de força nos escalões jovens do Judo no panorama Nacional e a dignificação que têm feito de forma continuada do Judo de Viseu e da Cidade.