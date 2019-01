JUNTAR: O PROJECTO PIONEIRO EM TABUAÇO JÁ ESTÁ EM MOVIMENTO

Tabuaço apresenta-se como o primeiro concelho do país a aplicar a compostagem doméstica e comunitária como ferramenta de gestão de resíduos. O projecto pioneiro, que engloba todas as Juntas de Freguesia e conta com o apoio da Câmara Municipal de Tabuaço e da Resinorte, já está no terreno e avançou a partir de sessões de esclarecimento no Agrupamento de Escolas.

A Câmara Municipal de Tabuaço está a promover no Agrupamento de Escolas sessões de esclarecimento sob o tema “Reciclagem e Compostagem – a minha escola pode fazer a diferença”. Até ao final do mês de Janeiro estas sessões vão abranger outros sectores da população, nomeadamente funcionários e técnicos da própria autarquia, estendendo-se depois a toda a população.

Nesta iniciativa, destinada à valorização de resíduos biodegradáveis, sensibiliza-se para as vantagens da reciclagem e da utilização da compostagem como um processo simples de reciclagem da matéria orgânica, através do qual são depositados no compostor resíduos de hortas e jardins ou excedentes de comida, transformando-os, através da compostagem, em fertilizante natural de elevada qualidade e rico em nutrientes que poderá, posteriormente, ser aplicado em vasos, jardins, sementeiras e hortas, contribuindo, ao mesmo tempo, para a diminuição na utilização de fertilizantes químicos e sintéticos.

Ao dinamizar esta iniciativa, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia pretendem aumentar a consciência ambiental e diminuir os resíduos urbanos biodegradáveis e, desta forma, promover a utilização de um fertilizante natural composto muito mais benéfico para o ambiente.

No âmbito do projecto JuntaR, cujas candidaturas apresentadas pelas freguesias tabuacenses foram aprovadas na totalidade pelo Fundo Ambiental, dando a este concelho o título de pioneiro na iniciativa, serão distribuídos pelas freguesias novos equipamentos destinados à reciclagem e próprios para a prática da compostagem. A Câmara Municipal, entretanto, abrirá inscrições para dotar a população de conhecimentos para, a título particular, as famílias construírem o seu próprio equipamento de compostagem.