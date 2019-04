Kimeras traz mais de 600 escuteiros a Santa Comba Dão

No próximo fim de semana de 27 e 28 de Abril, mais de 600 escuteiros (exploradores dos 10 aos 14 anos), vêm até Santa Comba Dão para o Kimeras – atividade emblemática que reunirá agrupamentos de toda a região de Viseu e que irá trazer o imaginário do Peter Pan à Terra do Nunca.

Kimeras – Peter Pan e a Terra do Nunca

O Kimeras de 2019 será sobre a magia da grande Aventura que é o Escutismo, não viver como o terrível Capitão Gancho, triste, só e amargurado, nunca perder a capacidade de sonhar mais alto e Mais Além!… Vamos.

Tendo como objetivo trazer animação aos concelhos afetados pelos fogos, a Junta Regional de Viseu desafiou Santa Comba Dão a receber esta atividade e o resultado será um fantástico fim de semana cheio de boa energia e muita festa.

No domingo a eucaristia pelas 9h30 será no Rossio e a comunidade poderá participar, assistindo e trazendo flores para enfeitar o altar e tornar este local mais bonito ainda. (Para tal devem chegar por volta das 7h30 para ajudar.)

Carla Coimbra Costa

Chefe Agrupamento do 306 Santa Comba Dão