“Kokora já é do Lusitano”

O Lusitano Futebol Clube chegou acordo com o ponta de lança Albert Kokora, de 27 anos, para a assinar um vínculo válido por uma temporada.

Albert chegou a Portugal para representar o Juventude de Évora, tendo mais tarde ingressado no Nespereira. Depois seguiram-se Ferreira de Aves, Salgueiros e Penalva do Castelo, clube de onde chega agora para representar

o Lusitano.

Está assim assegurada a segunda contratação no plantel que estará às ordens de Rogério Sousa, depois de já confirmadas 5 renovações. Recorde-se que na época transacta Kokora alinhou em 29 jogos tendo realizado 2543

minutos e apontado 10 golos.

A direção do Lusitano aproveita para desejar-lhe os melhores êxitos desportivos.