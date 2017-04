Laço Azul Humano em Mangualde

De forma a consciencializar a comunidade para a importância da prevenção dos maus-tratos na infância, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Mangualde, com o apoio da Câmara Municipal, do Agrupamento de Escolas e de vários centros sociais, promove um envolvimento intergeracional. No dia 4 de abril vai realizar-se uma caminhada solidária, seguida da construção de um Laço Azul Humano. O ponto de encontro é no arruamento do Estádio Municipal, às 11h00. A construção do Laço Humano irá decorrer no Largo Dr. Couto às 12h00.

Os seniores do Concelho de Mangualde, com a supervisão das IPSS da Associação de Solidariedade Social de Contenças de Baixo, Centro Paroquial de Alcafache, Centro Paroquial da Cunha-Baixa, Centro Social e Paroquial de Abrunhosa-a-Velha e Centro Social e Paroquial de Fornos Maceira Dão, uniram esforços para em conjunto preparar centenas de laços para a campanha do Laço Azul.

Durante todo o mês de abril – mês da prevenção dos maus-tratos na infância, os alunos do Agrupamento de Escolas de Mangualde vão visualizar filmes alusivos ao tema, fomentando mais uma vez a sua reflexão e diálogo.

A autarquia mangualdense desafia os pais a dinamizarem com os seus filhos um conjunto de atividades. “São os pequenos gestos que podem fazer toda a diferença: brinque, abrace e escute o seu filho e ele vai saber que o ama. Partilhe a vida com o seu filho: acompanhe, estimule, compreenda, ria, dê um passeio, estude, leia, eduque, valorize, respeite e proteja”, realça o Município mangualdense.