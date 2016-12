Lafões publica “Carta Gastronómica”

O Auditório Isabel Silvestre do Centro Escolar de S. Pedro do Sul foi palco da apresentação do livro “Carta Gastronómica da Região de Lafões”.

Esta obra é o resultado de três anos de recolha e seleção dos pratos mais tradicionais da região de Lafões e é um registo histórico da gastronomia local, importante para a promoção e divulgação dos produtos da região.

A apresentação do livro contou com a presença de Jorge Adolfo Marques, historiador e responsável pelo enquadramento histórico da Carta Gastronómica; de João Oliveira, grão-mestre da Confraria dos Gastrónomos de Lafões; da vereadora Teresa Sobrinho e de Abílio Travessas, que realizou uma palestra sobre o mestre João Ribeiro, sampedrense da freguesia de Sul que se destacou como chef no Hotel Aviz.