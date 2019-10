Lages – Festa de Santa Eufêmia

Decorreram também, inúmeras e diversas atividades relativas à festa de Santa Eufêmia, nos dias; 17, 23, 24 e (25) de agosto. Esteve ao rubro a animação, música, desporto, jogos diversos e insufláveis e pinturas para os mais jovens.

Foi ainda ocasião para os não residentes, conviverem e partilharem o caldo verde com broa na sede da associação, e a churrascada, que foram um sucesso.

Durante os 4 dias, a componente musical esteve a cargo dos grupos: Grupo de Concertinas, Banda S, Banda INNEM e Banda ONE.

De referir, que o sr. Padre Eurico, sublinhou a importância dos mordomos na realização da festa.

Laurinda Ribeiro

A festa em Honra de Santa Eufêmia nas Lages, freguesia de Mioma, realizou-se no passado dia 25 de agosto. A manhã iniciou com uma prova de atletismo, geral Feminino / geral Masculino, jovens e crianças. Pelas 14h30, arruada com a Banda Filarmónica de Vilar Seco. Às 16h00, teve lugar a cerimónia religiosa, celebrada pelo sr. Padre Eurico de Sousa, com missa solene e procissão. O dia terminou ao som da Banda ONE Grupo.