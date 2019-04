Lamego acolhe Encontro de Orçamento Participativo Jovem

A cidade de Lamego vai acolher amanhã, terça-feira, um Encontro de Participação do Orçamento Participativo Jovem Portugal 2019, um processo de participação democrática em que os cidadãos jovens, com idade compreendida entre os 14 e os 30 anos, inclusive, apresentam e votam projetos de investimento público. Este encontro decorrerá na Loja Ponto Já, situada no Bloco da Feira, a partir das 18 horas. Aqui, os jovens podem obter mais informações e debater as suas ideias com outros jovens. A entrada é livre.

Nas edições anteriores, foram apresentadas mais de 800 propostas, que foram votadas por mais de 13 mil cidadãos jovens. Agora chega uma nova oportunidade para todos. Os jovens podem apresentar a sua proposta até ao próximo dia 29 de abril.

Até ao montante máximo de 100 mil euros e desde que beneficiem mais do que um município, podem ser apresentadas propostas nas seguintes áreas temáticas: Educação Formal e Não formal; Emprego; Habitação; Saúde; Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Governança e Participação e Igualdade e Inclusão Social.

