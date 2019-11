Lamego acolhe nova entidade que vai gerir sistemas de água

A cidade de Lamego vai acolher a sede da nova entidade intermunicipal, criada esta semana, com o objetivo de explorar e gerir os sistemas públicos de captação, tratamento e distribuição de água e de drenagem e tratamento de águas residuais. O edifício da antiga Escola Primária Nº1, em frente à Escola Secundária de Latino Coelho, receberá as instalações da associação “Águas do Douro Sul” que passará a ser responsável pela gestão da distribuição da água em baixa e também do saneamento básico de 10 municípios da região.

