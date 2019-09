Lamego acolhe primeiro festival de música inspirado no vinho

Lamego vai acolher este fim de semana o primeiro grande festival em Portugal totalmente inspirado no vinho e que também celebra a gastronomia e a música. É também o primeiro grande evento que convida, em Lamego, o público a “abraçar” esta margem do rio Douro e assim usufruir de um dos cenários mais idílicos do mundo. Este sábado e domingo todos os caminhos vão dar ao Wine & Music Valley, um festival que tem o apoio do Município de Lamego e que nasce da vontade de uma região em criar um evento de projeção internacional e com isso contribuir para o desenvolvimento do enoturismo. A par com a vasta oferta vinícola presente no certame, as propostas musicais também se revelam de peso, com o Wine & Music Valley a receber alguns dos maiores nomes do panorama nacional e internacional: Bryan Ferry, Mariza, Seu Jorge, António Zambujo, Salvador Sobral, Carolina Deslandes, entre muitos outros. Para proporcionar uma experiência de fusão musical e gastronómica, o público poderá ainda assistir a momentos gastronómicos dinamizados por conceituados chefs. O Wine & Music Valley conta com o apoio à produção da Better World, empresa responsável pelo Rock in Rio, e a parceria institucional do Turismo do Porto e Norte de Portugal e do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), potenciando indelevelmente a afirmação de Lamego e do Douro.