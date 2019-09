Lamego aderiu às iniciativas da Semana Europeia da Mobilidade

Muitos lamecenses aderiram ontem, dia 22, às comemorações do Dia Europeu Sem Carros que marcou o final do programa da Semana Europeia da Mobilidade, organizado pelo Município de Lamego, com o objetivo de promover uma mobilidade mais saudável na cidade. Encerrado ao trânsito automóvel e proibido o estacionamento de carros, o Largo e a Rua D. Dinis, junto ao Centro Multiusos, foram o espaço público perfeito para as pessoas circularem livremente a pé, de bicicleta ou patins, numa grande festa à qual a autarquia deu o nome “Sobre rodas sem CO2″. Como complemento, também não faltaram os insufláveis para os mais pequenos e uma parede de escalada.

Recorde-se que a Semana Europeia da Mobilidade proporcionou este ano à população várias atividades gratuitas no âmbito da mobilidade, do desporto e do ambiente. A juntar a isto, o programa “Mobiliza-te em Segurança” apresentou aos alunos do 1º ciclo, com a ajuda da GNR e da sua escolinha de trânsito, as regras básicas de circulação na estrada e na rua, os comportamentos a adotar e a melhor forma de circular em segurança.