Lamego aplaudiu a elite nacional de andebol

As emoções dos grandes jogos regressaram este domingo a Lamego. O FC Porto conquistou nesta cidade a sétima supertaça de andebol do seu historial, ao vencer o Águas Santas por 28-22, num jogo marcado pelo equilíbrio dentro de campo, apesar dos portistas terem estado sempre à frente do marcador. Na vertente feminina, o Colégio de Gaia arrecadou a terceira supertaça de andebol do seu palmarés, ao derrotar o Sports Madeira por 28-21. A entrega das supertaças 2019/2020 às equipas vencedoras foi feita pelo Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, e pelo Vice-Presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Augusto Silva.

No domingo à tarde, o público esteve em grande número no Centro Multiusos, equipado sobretudo de azul e branco. Desde o primeiro minuto, a assistência vibrou e puxou pela equipa da sua preferência enquanto os jogadores procuravam a vitória dentro de campo. Recorde-se que o andebol é uma modalidade desportiva de grande tradição em Lamego, nomeadamente através do Andebol Club de Lamego, uma coletividade de referência a nível regional e nacional, com uma forte capacidade demonstrada no setor da formação, expressa na conquista de um vasto número de títulos em diversas categorias.

Na noite anterior, a festa da modalidade estendeu-se ao Teatro Ribeiro Conceição, com a realização da IX Gala do Andebol, durante a qual a FAP distinguiu as figuras que mais se destacaram durante a última época desportiva. O FC Porto também aqui voltou a estar em destaque: Alfredo Quintana foi eleito o melhor guarda-redes e Magnus Andersson o melhor treinador. Mónica Soares, do Madeira SAD, e Rui Silva, do FC Porto, foram eleitos os Melhores Jogadores do Ano. Joana Resende (Colégio de Gaia) e Gonçalo Vieira (Águas Santas Milaneza) foram distinguidos como atletas revelação. Presente na cerimónia, a Vereadora com o pelouro do Desporto da Câmara Municipal, Ana Catarina Rocha, deu as boas vindas à elite nacional de andebol e procedeu à entrega de alguns prémios.

A organização dos jogos das supertaças e da IX Gala decorreram nesta cidade ao abrigo de um contrato firmado entre o Município de Lamego e a FAP.