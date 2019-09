Lamego assinala Semana Europeia da Mobilidade com várias iniciativas

Com o tema inspirador “Caminha e Pedala em Segurança”, o Município de Lamego vai promover a Semana Europeia da Mobilidade com o objetivo de evidenciar que caminhar e pedalar, em segurança, traz inegáveis benefícios à saúde, ao ambiente e, também, à economia familiar. A iniciativa tem início na próxima segunda -feira com a apresentação pública do programa de atividades no Núcleo Arqueológico – Porta dos Figos e a realização de uma exposição de veículos elétricos na Av. Dr. Alfredo de Sousa. O programa contém várias atividades gratuitas no âmbito da mobilidade, do desporto e do ambiente, bem como de campanhas de sensibilização junto das crianças e jovens. A Semana Europeia da Mobilidade encerra no dia 22 com o Dia Europeu Sem Carros e a realização da ação “Sobre rodas sem CO2”, na Rua D. Dinis. Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, as cidades que promovem a caminhada e o uso da bicicleta como formas de mobilidade em vez do uso do automóvel particular, são cidades mais atraentes, têm menos congestionamento e apresentam uma maior qualidade de vida. Modos de transporte ativos, como andar a pé e a utilização da bicicleta, são livres de emissões e contribuem fortemente para manter corações e corpos saudáveis.