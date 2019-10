Lamego – Crime de maus tratos a animais de companhia

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Lamego, ontem, dia 8 de outubro, identificou uma mulher de 55 anos idade, pela prática do crime de maus tratos a animais de companhia, no concelho de Lamego.

No dia 3 de outubro, os militares recuperaram sete cães que foram encontrados por populares num caixote do lixo na via pública. Da investigação iniciada por essa situação, e na sequência de diligências policiais, foi localizada, ontem, a cadela progenitora, tendo ainda sido possível encontrar uma cria no interior da “casota” da mesma, o que permitiu estabelecer a relação entre os animais.

Assim, os militares identificaram a suspeita e conseguiram apurar que a mesma colocou os sete animais vivos num saco, colocando-os num contentor do lixo onde se mantiveram dois dias seguidos, com a motivação de se desfazer dos mesmos, à exceção de um deles para garantir a produção do leite da progenitora.

A cadela e as suas crias, foram recolhidas e encaminhadas para o canil de Tarouca, tendo a suspeita sido constituída arguida e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.