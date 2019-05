Lamego é “Cidade Poema” durante três dias

Pelo segundo ano consecutivo, a cidade de Lamego vai promover e disseminar o gosto pela poesia, inserida numa estratégia integrada de promoção do livro e da leitura, com a organização do evento “Lamego, Cidade Poema”. No primeiro dia, 31 de maio, está agendada a iniciativa “Poemas com Melodia”, dirigida aos jovens alunos do 10º, 11 e 12º ano do ensino secundário. Por entre as melodias poéticas de “Vítor Blue”, serão orquestrados alguns poemas da autoria dos estudantes. Sábado, às 16 horas, decorre a palestra “Ler para Escrever o Futuro”, antecedida da cerimónia de entrega dos prémios literários e de ilustração, um evento animado pelo Coro dos Meninos Cantores do Município da Trofa. À noite, a estação radiofónica TSF dedica o seu programa “Duplo Sentido” com Mésicles Helin e Vítor Cotovio, a este grande evento, com a gravação em direto de uma emissão, durante a qual abordará o tema “Diálogos entre pensamentos e emoções, uma reflexão sobre a paixão pela leitura”. A encerrar, a 2 de junho, às 17 horas, o teatro e a música unem-se para abordar uma parte significativa da vasta obra de Camilo Castelo Branco, reputado romancista, cronista, crítico, dramaturgo, historiador, poeta e tradutor que residiu uma parte da sua vida na cidade de Lamego. A sessão conta com a participação de Vítor Blue. Às 16 horas, o médico André Freire também apresenta o livro “Olhos nas Letras”, da autoria de Adelaide Vilela. O Teatro Ribeiro Conceição acolhe toda esta programação. Em simultâneo, durante os três dias, também decorrerá uma “Feira do Livro”, na Av. Visconde Guedes Teixeira, com a presença das livrarias “Tecliber” e “Solumen-Lamegarte”, durante a qual o público pode conhecer e adquirir, a preços convidativos, obras recentemente lançadas por várias editoras, bem como os clássicos da literatura portuguesa. Organizada pela Câmara Municipal de Lamego – Pelouro da Cultura e pela Rede de Bibliotecas, a iniciativa “Lamego, Cidade Poema” constitui uma das grandes apostas, na vertente literária, desta autarquia com o objetivo de criar um evento de referência no nosso país.