Lamego – Identificado por maus tratos a animais

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Lamego, ontem, dia 02 de abril, identificou um homem de 56 anos, pela prática do crime de maus tratos a animais, no concelho de Lamego.

Na sequência de uma denúncia, os militares, acompanhados pelo médico veterinário municipal, detetaram uma situação de maus tratos a animais, onde seis canídeos adultos não tinham condições de alojamento e de salubridade.

Os seis cães foram entregues no canil municipal e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.