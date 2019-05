Lamego promove potencial turístico na FIT

Com o objetivo de promover as potencialidades turísticas do seu território, o Município de Lamego marcou presença na edição deste ano da Feira Ibérica de Turismo (FIT) , um certame que pretende potenciar a ligação social, comercial e estratégica entre Portugal e Espanha. Esta ação de promoção na cidade da Guarda abrangeu a divulgação da programação da edição deste ano das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios – a “Romaria de Portugal” e da 9ª Montra da Cereja da Penajóia. Um dos pontos mais altos da presença de Lamego na FIT foi a visita do Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, ao stand da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal, onde foi recebido pelo Vice-Presidente da Câmara de Lamego, António Alves da Silva, e uma delegação da AMIJÓIA – Amigos e Produtores da Cereja da Penajóia que deram a provar as primeiras cerejas a surgirem na Europa, para além de ter tido a oportunidade de degustar os espumantes e a tradicional bôla de Lamego.

No âmbito da estratégia de promoção e valorização turística do concelho, a Câmara Municipal de Lamego concretizou ainda diversos contactos diretos com operadores turísticos, comunicação social, empresas e entidades internacionais do setor.