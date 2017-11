LAMEGO RECEBE SESSÃO DA DIGRESSÃO DE TEATRO “A PELE QUE TENHO EM MIM”

Entrada livre :: Lugares limitados

24 de novembro, 21h30

Teatro Ribeiro Conceição

Tem lugar no próximo dia 24 de novembro o espetáculo A PELE QUE TENHO EM MIM, uma peça de autoria de Pedro Fiúza e produção da ACE – Teatro do Bolhão, uma das principais companhias de teatro do nosso país, com direção artística de António Capelo.

Superação. Determinação. Esperança. Estas são as palavras-chave dos vários personagens da peça.

A Pele Que Tenho em Mim é uma espécie de desfile de histórias carregadas de humanidade, pessoas comuns com as suas rotinas e com as suas questões primordiais. Uma forma leve e poética de tratar um acontecimento que pode ser doloroso. Mas ninguém está sozinho no mundo, afinal. E juntos somos sempre mais fortes.

Reservas de bilhetes através deste link https://www.eventbrite.com/e/digressao-nacional-teatro-a-pele-que-tenho-em-mim-lamego-tickets-39119080222 ou do número 211 368 038.