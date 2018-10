Lamego recebeu Gala da Associação de Futebol de Viseu

A Associação de Futebol de Viseu (AFV) escolheu a cidade de Lamego para acolher a gala comemorativa do seu 92º aniversário. Realizada no Teatro Ribeiro Conceição, a cerimónia serviu para homenagear as personalidades que se distinguiram, ao longo da época 2017/2018, nos campeonatos distritais de futebol e de futsal. O encontro reuniu muitos líderes e representantes locais, regionais e nacionais das estruturas de futebol e contou com o apoio institucional da Câmara Municipal de Lamego.

Para além da entrega de prémios aos diversos campeões das duas modalidades e a outros agentes desportivos, nomeadamente árbitros e dirigentes, a instituição agraciou diversos jogadores e treinadores que se destacaram na temporada passada, através das seleções nacionais. O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, também subiu ao palco para receber o “Prémio Agradecimento”.

Num clima de convívio e boa disposição, a Gala do Desporto da Associação de Futebol de Viseu tem decorrido, durante os últimos anos, em diferentes municípios com o objetivo de descentralizar este evento e homenagear as terras e as pessoas que acolhem o futebol e o futsal de forma dedicada e carinhosa.

Fundada a 15 de outubro de 1926, a AFV tem por fim a promoção, regulamentação e direção da prática do futebol no distrito de Viseu e a representação dos seus associados e do futebol regional ou distrital, sendo filiada na Federação Portuguesa de Futebol.