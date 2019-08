Lamego volta a reviver as tradições da “Romaria de Portugal”

A cidade de Lamego vai reviver, de 16 de agosto a 9 de setembro, as tradições d’ “A Romaria de Portugal”, o maior e mais grandioso evento deste Município. Durante 25 dias, as Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios prometem proporcionar aos lamecenses e a milhares de visitantes que vêm aqui homenagear esta Padroeira um vasto leque de manifestações populares e religiosas de excelente qualidade e de características únicas no mundo.

O momento mais alto da celebração volta a ser a Majestosa Procissão do Triunfo, com os andores a serem puxados por juntas de bois, segundo uma tradição muito antiga, sancionada pela Sagrada Congregação dos Ritos. Durante o cortejo, a componente religiosa da “Romaria de Portugal” adquire toda a sua plenitude. Destaque ainda para a “Grandiosa Marcha Luminosa”, a 6 de setembro, e para a “Batalha das Flores”, no dia seguinte, que precede a Grande Noite da Romaria, com a realização de arruadas por rusgas populares, cantigas ao desafio, bombos e concertinas. No programa religioso, também se destaca a celebração da Novena na Igreja dos Remédios. Ao longo de nove dias, de manhã bem cedo, é louvada a Padroeira de Lamego, com recitação do terço e bênção. Entretanto, e como é hábito, a cidade estará devidamente engalanada com a instalação de iluminação festiva nas principais ruas e avenidas.

Em plena contagem decrescente para o arranque dos festejos, é feita, esta sexta-feira à noite, a apresentação pública do principal evento de cariz popular e religioso da região, a partir de um palco instalado na Av. Dr. Alfredo de Sousa. Promovido pelo Município de Lamego e pela Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, o espetáculo conta com a participação de artistas e grupos musicais, para além de outras surpresas.