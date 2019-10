Lançado novo concurso para Orfeão de Viseu

O concurso público para a reabilitação do edifício do Orfeão de Viseu não teve concorrentes, pelo que o Município acaba de lançar um novo procedimento concursal.

O preço base do concurso, que havia sido considerado razoável para a empreitada, fruto do agravamento dos preços de construção, nomeadamente em trabalhos de reabilitação, e nos trabalhos dependentes de mão de obra com características especiais, levaram, provavelmente, a que nenhuma das 18 empresas que baixaram o processo, apresentasse proposta para o mesmo.

Dar nota ainda que o agravamento dos preços, da forma rápida que se tem registado, ainda não está disponível em dados estatísticos do INE, conforme a informação da Central de Projetos.

Hoje mesmo é lançado um novo procedimento concursal, com o agravamento do preço base em 30% (passa de 947 mil euros para 1,2 milhões de euros), esperando que o mesmo tenha consequência.