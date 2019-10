Lançamento da obra “Monumentos do Salazarismo: Curta-metragem retrospetiva”

Na próxima terça-feira, dia 29 de outubro, pelas 18 horas, na capela do Departamento de Arquitetura (DARQ) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), vai ser lançado o Caderno 26 do CEIS20 dedicado ao tema “Monumentos do Salazarismo: Curta-metragem retrospetiva”.

O Caderno (livro) 26 do CEIS20, da autoria de Luís Miguel Correia, docente do DARQ, será apresentado por Rita Marnoto.

Os Cadernos do CEIS20 são publicados pelo Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra – CEIS20. Estas publicações visam dar a conhecer resultados parciais ou finais de pesquisas realizadas no âmbito deste centro e refletem, assim, a atividade de investigação efetuada.

Os trabalhos publicados têm de ser inéditos e devem promover o debate de temas e de problemas do século XX.

De acordo com o CEIS20, o autor de “Monumentos do Salazarismo: Curta-metragem retrospetiva” «propõe uma viagem retrospetiva que nos faz recuar ao período histórico compreendido entre as décadas 30 e 70 do século passado: o Salazarismo».