Leigos para o Desenvolvimento apelam ao voluntariado em Viseu

Com o objetivo de apelar ao voluntariado internacional, prestar esclarecimentos e informações, a ONGD Leigos para o Desenvolvimento (LD) vai realizar no próximo dia 7 de novembro pelas 21h, uma sessão de informação e esclarecimento, que decorrerá na ESTG (Escola Superior de Tecnologia e Gestão), no Campus Politécnico de Repeses, 3504-510 Viseu.

Sob o lema “Agarra a oportunidade”, esta sessão têm como objetivo apresentar os projetos dos Leigos para o Desenvolvimento, traçar o perfil do voluntário e o plano de formação para a missão. Além disso, há sempre a possibilidade de trocar experiências com voluntários que chegaram de missão, colocar questões e pedir esclarecimentos sobre os Leigos para o Desenvolvimento, a missão e os projetos desenvolvidos pela associação.

Esta sessão destina-se a jovens interessados numa experiência missionária em África, com idades compreendidas entre os 21 e os 40 anos.

No total vão ser realizadas 7 sessões de apresentação em vários sítios do país: Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Lisboa, Porto e Viseu.

Sobre os Leigos para o Desenvolvimento

Os Leigos para o Desenvolvimento são uma ONGD católica, que trabalha há 31 anos em prol do desenvolvimento integral e integrado em países de expressão portuguesa. Atualmente conta com projetos em Angola, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, atuando preferencialmente na área da Formação e Educação, da Dinamização e Organização Comunitária, Empreendedorismo e Empregabilidade, Capacitação de Agentes Locais, Promoção do Voluntariado e Pastoral. O trabalho no terreno é feito através de jovens voluntários que permanecem pelo período mínimo de um ano como facilitadores, privilegiando a relação, a parceria, o conhecimento local, a simplicidade de meios e a capacitação, sendo assim criada a possibilidade do autodesenvolvimento das comunidades. Beneficiam dos seus projetos cerca de 20.000 pessoas/ano e já partiram em missão mais de 400 voluntários.