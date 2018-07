“LENDA VIVA DE VISEU” PROPÕE MAIS DE 200 PRETEXTOS PARA UM “REENCONTRO” EM 2018

No ano da “Cidade Europeia do Folclore”, Feira de São Mateus regressa mais atrativa do que nunca, de 9 de agosto a 16 de setembro

No ano em que celebra o seu 626º aniversá­rio, a Feira de São Mateus regressa para 39 dias de festa, de 9 de agosto a 16 de setem­bro. Depois de ter alcançado 1.2 milhões de entradas em 2017, no “Ano Oficial para Visitar Viseu”, a guardiã das feiras populares do país toma balanço para mais uma edição mar­cante e inovadora.

Na noite de ontem, na apresentação pública da Feira, no Campo de Viriato, a organiza­ção, a cargo da VISEU MARCA, anunciou no­vidades especiais na programação, na oferta de restauração, na sustentabilidade ambien­tal e na valorização das tradições, em ano da “Cidade Europeia do Folclore”.

Para o Presidente da Câmara Municipal, Almei­da Henriques, “a 626ª edição da Feira de São Mateus consolida este evento como a feira po­pular de referência do país, mantendo um ritmo intenso na sua revitalização e modernização.”

Entre as principais novidades da edição de 2018, anunciadas na noite de apresentação, está o novo Bairro da Restauração. Um espa­ço de conforto especialmente pensado nos vi­sitantes do evento, que apresenta uma nova arquitetura, com primazia para as esplana­das sombreadas e vista privilegiada para o “Picadeiro” (a avenida central), que tornarão os ambientes mais confortáveis e atrativos.

Em 2018, a Feira também adota uma atitude ambientalmente responsável: será introduzi­da a obrigatoriedade de copos reutilizáveis, em detrimento de copos descartáveis. A VI­SEU MARCA espera eliminar do certame mais de 261 mil copos de plástico. O evento adota, pela primeira vez, copos reutilizáveis em PVC e papeleiras de recolha seletiva de resíduos.

Ainda no plano da sustentabilidade, serão criados 40 lugares de estacionamento para bicicletas nas entradas das Portas de São Mateus e de Viriato. O Oceanário de Lisboa junta-se a esta edição do evento, como par­ceiro para o serviço educativo ambiental.

Para o Gestor da Feira de São Mateus, Jor­ge Sobrado, o “evento apresenta-se em 2018 com mais de 200 pretextos para um reencon­tro autêntico, ao longo de 39 dias”. “A ‘lenda viva de Viseu’ propõe um cartaz irresistível para todos os públicos, recupera grandes tradições e assume um pulmão verde e mais amigo dos visitantes”, sublinha.

Em 2018 o projeto de iluminação decorativa é renovado, convidando a nova visita. Este ano, quatro imponentes portas de luz iluminarão as entradas da Feira, com o folclore tradicio­nal da região como principal ilustração.

O cartaz da edição 626 da guardiã das feiras populares do país apresentou novos nomes e surpresas.

Na apresentação, foi anunciado um novo pa­cote de protagonistas de programação do Palco Santander: Amor Electro, Raquel Ta­vares, Calema, Paulo Sousa, o espetáculo da dupla de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo “Deixem o Pimba em Paz”, ABBA Gold e o es­petáculo infantil “RUCA”.

Para uma aproximação ao público jovem, a Feira leva ao seu palco 3 grandes bandas in­die do momento: Golden Slumbers, PAUS e Orelha Negra.

O evento traz de volta os “Domingos Francos” (de entrada gratuita), todos eles com progra­mação principal e secundária, onde as tradi­ções ganham estatuto de “neón”. Atividades temáticas como o “Dia de Viriato”, o “Concur­so dos Vestidos de Chita”, o Festival Interna­cional de Folclore, as gincanas e os passeios de veículos históricos motorizados regressam e têm lugar aos domingos.

No maior palco viseense também se cele­bram as grandes vozes da região. Sérgio Lu­cas, Carlos Peninha, Vox Visio e Tilhon darão espetáculos imperdíveis ao longo dos 39 dias de Feira. Assistiremos, também, a um Desfile de Trajes dos Grupos Folclóricos de Viseu.

O Palco #viseufolk, na Praça de Viriato (que regressa como “meeting point” e espaço de descanso), será o local de apresentação de mais de 39 grupos folclóricos da região. Local privilegiado, no topo da Feira, que receberá programação secundária e que servirá como mostra de operadores da região.

Em 2018, a guardiã das feiras populares do país apresenta mais de 200 motivos para ser visitada, entre concertos, espetáculos, folclo­re, artesanato, diversões, concursos e dias te­máticos numa área de 75 mil metros quadra­dos de recinto onde, em 2017, se registaram 1,2 milhões de entradas.

Cristina Paula Gomes, Presidente da VISEU MARCA, elegeu como aposta a atração de visitantes das regiões vizinhas de Espanha. “O desenvolvimento turístico de Viseu, registado desde 2014, é e continuará a ser um grande desígnio do concelho e da região”, sublinhou.

Organizada pelo 3º ano consecutivo pela VI­SEU MARCA, a Feira de São Mateus possui um volume de negócios direto de, pelo menos, 44 milhões de euros, através de 230 expositores permanentes e 50 temporários.

Em 2018, a Feira promete voltar a marcar, su­perando “o número mágico” de um milhão de entradas.

A Feira de São Mateus convida todos a fei­rar entre 9 de agosto e 16 de setembro. Os bilhetes para todos os dias de entrada paga já estão disponíveis online, em www.feirasao­mateus.pt, e na rede de lojas associadas da Blueticket (Fnac, Worten, Media Markt, ACP, El Corte Inglés e Pagaqui).