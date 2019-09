É já no próximo sábado, dia 28 de setembro, que ocorrerá em Viseu, no Centro Pastoral Diocesano, o evento intitulado “Liberdade de Educar para a Vida”. Esta atividade, organizada pela Associação de Defesa e Apoio à Vida de Viseu (ADAV-Viseu), correspondendo ao repto lançado pela Federação Portuguesa pela Vida (FPV) e com início às 14 horas, integrará a abordagem de temas atuais merecedores do interesse das famílias, dos docentes e de quem trabalha nas áreas sociais em geral:

– Liberdade para a Educação (Pinheiro Torres);

-Os pais na Escola (Pedro Gil);

– O Voluntariado e Educação (Fátima Ribeiro);

– A Escola Inclusiva (Isabel Calheiros e Fernando Pereira);

O programa que não irá além das 18 horas, terá momentos de animação protagonizados pelo projeto “Habibah da Lua” da Escola Artística “Lugar Presente”.

Para quem optar por marcar presença – a entrada é livre! – pode fazer a sua inscrição em formulário disponível na página do facebook da ADAV-Viseu ou enviar uma mensagem de correio eletrónico usando o endereço adavviseu@gmail.com. Quando Viseu é “destino nacional de gastronomia” e está a pôr à prova, desde o início do ano, os melhores sabores da região, concilia-se assim a oportunidade visitar a Cidade de Viriato, almoçar num dos muitos e bons restaurantes da cidade e participar nesta conferência sobre educação.