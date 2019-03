Liga Portuguesa Contra o Cancro alerta alunos de Viseu para o HPV

“HPV e Quê?” chega às Escolas Secundárias Alves Martins e Emídio Navarro, em Viseu. A campanha nacional que explica aos jovens como prevenir o HPV está a percorrer, de norte a sul do país, 35 escolas do 3º ciclo e ensino secundário e tem como embaixador o artista português de hip-hop Waze, que na próxima 6ªfeira, dia 15, visita a Escola Secundária Alves Martins.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) assinala a campanha nacional de prevenção do Papilomavírus Humano (HPV) nas Escolas Secundárias Alves Martins e Emídio Navarro, em Viseu, nos dias 15 e 18 de março, respetivamente. “HPV e Quê?” é o nome da iniciativa que integra um roadshow interativo que está, desde fevereiro, a percorrer 35 escolas de norte a sul do país.

Na Escola Secundária Alves Martins, uma “Escola Contra o Cancro” *, a iniciativa decorre entre as 9h30 e cerca das 16h00, do dia 15 de março. O artista português de hip-hop e o youtuber Waze junta-se a esta ação em Viseu, entre as 10h15 e as 10h35 de sexta-feira, cantando a música que compôs e partilhando fotos, vídeos e insta stories com a comunidade escolar.

Já na Escola Secundária Emídio Navarro, a campanha “HPV e Quê?” tem lugar a 18 de março, com as ações dirigidas aos alunos a decorrerem nos períodos da manhã e tarde.

A campanha em curso pretende explicar o que está por detrás da sigla HPV. Com forte presença digital, visa melhorar o conhecimento dos jovens sobre as doenças e riscos associados às infeções por HPV, alertando para a importância da prevenção através da vacinação. Nesse sentido, o roadshow “HPV e Quê?” integra uma carrinha Airstream que se desloca às escolas e se abre para o exterior, permitindo que ao seu redor decorram as seguintes atividades dirigidas aos alunos:

Apresentação da música composta por Waze, que apela à importância da prevenção do HPV, com o propósito de ser partilhada nas redes sociais www.youtube.com/watch?v=Yr-veOftTU8

Promoção do Quizz (Sabias Que?) em ambiente de realidade virtual, onde são transmitidas informações ao aluno e colocadas questões para avaliar o conhecimento adquirido;

Distribuição de tatuagens temporárias que representam o HPV, com possibilidade de serem vistas através de uma aplicação de realidade aumentada;

Presença de um profissional de saúde para enquadramento e esclarecimento de dúvidas para a comunidade escolar;

Distribuição de folhetos com informação sobre o que é o HPV, quais os riscos, como se transmite e como se previne.

Vítor Rodrigues, presidente da direção do Núcleo Regional do Centro (NRC) da Liga Portuguesa Contra o Cancro refere a importância de despertar consciências, para que a palavra prevenção entre cada vez mais no léxico dos jovens. Uma das mais-valias desta campanha é o facto de as atividades dinamizadas facilmente motivarem os adolescentes para uma conversa em casa com os pais, que poderão saber mais sobre o tema em www.hpv.pt e aconselhar-se com o seu médico assistente.

Até 29 de março de 2019, o NRC vai dinamizar na região centro atividades pedagógicas e interativas junto da comunidade escolar do 3º ciclo e ensino secundário. Saiba mais sobre a campanha em https://hpveque.hpv.pt/.