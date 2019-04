Lisboa e Castro Daire – Arguidos por furto e venda de material informático

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu, dia 10 de abril, constituiu arguidos dois homens de 20 e 44 anos, por furto e recetação, nos concelhos de Castro Daire e Lisboa.

No âmbito de uma investigação pelo crime de furto e recetação de material informático, no valor que ascende a 40 mil euros, que teve início há cerca de três meses, a GNR apurou que o indivíduo de 20 anos procedia ao furto do material no local de trabalho, o qual era vendido, posteriormente, em plataformas online, através de um intermediário. Foram realizadas duas buscas domiciliárias e uma numa empresa, resultando na apreensão de três computadores, um telemóvel e diversos processadores e memórias de computadores.

Os indivíduos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.