ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE S. PEDRO DO SUL

A partir do dia 2 de setembro, pode apresentar as suas propostas para mais uma edição do Orçamento Participativo.

Pelo quinto ano consecutivo, o Município de S. Pedro do Sul apela à participação dos cidadãos na apresentação e votação de propostas passíveis de ser integradas no Plano de Atividades e Orçamento Municipal para 2020.

Nesta edição vão ser selecionadas 2 propostas vencedoras, cada uma até um limite máximo de 20.000€.

Podem participar todos os residentes no concelho de S. Pedro do Sul maiores de 18 anos, devendo as propostas referir-se a uma intervenção da responsabilidade e competência da autarquia nas seguintes áreas temáticas: ação social, ambiente, turismo, ordenamento do território, educação, cultura, florestas ou outra de interesse local.

A 1.ª fase, respeitante à apresentação de propostas, decorre até 4 de outubro.

Mais informações em http://www.cm-spsul.pt/conteudo.asp?idcat=290.