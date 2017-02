Loja Social abre portas em Resende

Resende passou a contar com uma Loja Social, implementada pelo Município, que se encontra em funcionamento no antigo posto da GNR, situado no Largo da República.

A Loja Social, inaugurada pelo presidente da Câmara Municipal, tem como objetivo contribuir para a melhoria das condições de vida de famílias residentes no concelho em situação de vulnerabilidade social e/ou económica, através da atribuição de bens, de forma a suprir as necessidades básicas imediatas.

Pretende-se, ainda, promover o envolvimento da sociedade civil, empresas, instituições e de toda a comunidade na recolha de bens e fomentar a articulação das entidades parceiras que integram a Rede Social do concelho, visando a identificação e encaminhamento de situações de carência e/ou de desfavorecimento social.

A Loja Social, cuja organização e coordenação é da competência da Câmara Municipal, encontra-se em funcionamento das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, e disponibiliza, a título gratuito, bens, como têxteis, vestuário, bens alimentares, equipamentos domésticos, material didático, brinquedos e ajudas técnicas.