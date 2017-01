Luaty Beirão e Marcos Mavungo em Viseu no debate “Liberdade de Expressão”

Luaty Beirão e Marcos Mavungo vão estar presentes e dar o seu testemunho no debate “Liberdade de Expressão” que terá lugar no sábado, dia 14 de Janeiro, pelas 21h30, no Salão Nobre da Associação Comercial do Distrito de Viseu – Rua da Paz, N.º 7.

Participam ainda neste debate, Pedro Neto (diretor executivo da Amnistia Internacional de Portugal), Carla Marcelino Gomes (coordenadora de Projetos e investigadora no Centro de Direitos Humanos, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra) e João Luís Oliva (um dos fundadores do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra, tendo sido docente na área de História das Ideias e da Cultura, na Faculdade de Letras da respetiva Universidade).