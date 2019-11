Lusitano promove evento sobre a Ética e a participação dos pais na prática desportiva

O Auditório do IPDJ, em Viseu, foi o palco da ação “Ética e envolvimento parental” que o Lusitano de Vildemoínhos promoveu esta segunda feira. Na presença de jovens atletas e seus pais, Vítor Santos, embaixador do PNED e autor do livro Educar o sonho, foi o orador convidado a dinamizar a sessão.

A comunicação “Envolvimento Parental na Prática Desportiva dos Jovens”. versou os temas da ética, na ótica do atleta, e do envolvimento parental e traçou-se ali uma ligação entre a construção do perfil de cada pai e o caminho que estamos a percorrer na formação, principalmente na pressão e expetativas que as famílias colocam nos filhos atletas.

Foram muitos os exemplos partilhados que ficam para uma reflexão individual sobre os comportamentos que os adultos têm no desporto de formação. Clubes, treinadores e famílias são responsáveis pela prática desportiva das crianças e jovens.

Foto : Lusitano Futebol Clube