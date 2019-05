Maio, mês repleto de eventos culturais em Moimenta da Beira

É o mês de maio mais prolífico de sempre, em Moimenta da Beira, com mais de meia centena de eventos agendados. Maio é mês de Aquilino Ribeiro e do “Planalto – Festival das Artes”. É também mês das “Jornadas de Cidadania” e ainda do arranque do ciclo de conferências “Ciência & Astronomia”. Pelo meio, maio é de inclusão, de promoção do município e dinâmica cívica.

O enfoque em Mestre Aquilino começa já este sábado, 11 de maio, às 17h30, na Fundação Aquilino Ribeiro, em Soutosa, com o lançamento nacional da reedição de “Terras do Demo”, nos 100 anos da obra icónica do escritor, pela Bertrand Editora e as Câmaras Municipais de Moimenta da Beira, Sernancelhe e Vila Nova de Paiva. No dia 27 acontece a 1ª Jornada Internacional Aquiliniana, também na Fundação, e durante todo o dia, com oradores, académicos e estudiosos da obra do mestre oriundos da República Checa, Itália, Espanha e Portugal. Antes, de 16 a 25, o escritor será evocado em Lisboa. E depois, em Sernancelhe e Vila Nova de Paiva.

De 20 a 25 de maio é a vez do “Planalto – Festival das Artes”, um evento pioneiro nas Artes Performativas que se estreia em Moimenta da Beira, organizado por Luís André Sá, bailarino e coreógrafo moimentense. São seis dias, mais de 30 eventos, divididos por seis disciplinas artísticas que acontecem em mais de 80 horas de programação. Teatro, dança, cinema, música, exposições, performance, clubbing, workshop’s, conversas, palestras e aulas são as áreas artísticas ou do pensamento sobre a qual a programação de estreia se centrará e que tem como tema basilar as palavras “Construir e Integrar”. Tudo com entrada livre.

Em simultâneo decorrerão as IX Jornadas de Cidadania (23 e 24) no Auditório Municipal Padre Bento da Guia. No mesmo espaço, mas no dia 27, às 16 horas, realiza-se a primeira de três conferências sobre “Ciência & Astronomia”. Carlos Fiolhais, professor do Departamento de Física da Universidade de Coimbra, é o primeiro orador com a comunicação: “Einstein: 100 anos de glória”. Entrada livre também.