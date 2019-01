Cinclus Fest – IX Festival de Imagem de Natureza de Vouzela reúne grandes nomes da fotografia nacional e internacional

Maior evento nacional de fotografia de natureza realiza-se de 25 a 27 de janeiro em Vouzela

O Cinclus está de volta. De 25 a 27 de janeiro, Vouzela volta a ser palco para o mais importante festival de imagem de natureza e vida selvagem do país.

Grandes nomes nacionais e internacionais da fotografia de natureza vão voltar a reunir-se em Vouzela onde vão partilhar o seu trabalho através de palestras, apresentações de livros e exposições.

Para a edição deste ano estão confirmados dez fotógrafos. De Portugal vêm António Sá, Nuno Cabrita, Jacinto Policarpo, Ricardo Lourenço, Sérgio Esteves e Tomás Martins, da Espanha vêm Joaquin Gutierrez Acha e Oriol Alamany, da Roménia Zontán Nagy e da Itália Marco Ronconi.

Para além das palestras destes fotógrafos, o programa deste ano conta ainda com a exposição “GENERG – Fotógrafo de Natureza do Ano”, uma exposição que reúne as melhores imagens enviadas ao concurso, patente no Museu Municipal, a exposição coletiva “Realces” que estará patente na Praça Moraes de Carvalho e “Anfíbios do Parque Natural Local Vouga Caramulo – Vouzela” na Sala Binaural.

O Cinclus Fest tem como grande objetivo a promoção e conservação da natureza através da imagem, enquadrando-se na estratégia do Município de valorização do Parque Natural Local Vouga-Caramulo (Vouzela) e dos seus recursos. O Cinclus é também uma das iniciativas de excelência no âmbito do PROVERE iNature, facto que, ao abrigo deste programa para intervenção em áreas classificadas, garantirá financiamento à realização do evento durante três anos.

Mais informações em cinclusvouzela.com e facebook.com/cinclusfest/

O IX Festival de Imagem de Natureza de Vouzela é uma organização do Município de Vouzela e da Comissão CINCLUS e conta este ano novamente com o apoio do Grupo GENERG.

PROGRAMA:

25 JANEIRO

21h30 – Entrega dos Prémios Generg – Fotógrafo de Natureza do Ano

Cine-teatro de Vouzela

26 JANEIRO

10h30 – Inauguração das exposições:

“Generg Fotógrafo de Natureza do Ano” Museu Municipal de Vouzela;

“Realces” Exposição de Exterior – Praça Moraes de Carvalho;

“Anfíbios do Parque Natural local Vouga-Caramulo” Sala Binaural

11h30 – Degustação de cogumelos

Mercado Municipal

12h – Apresentação do livro ” Rios de Montanha, nos domínios do Melro-d’água” de João Cosme

12h30 – Apresentação do livro ” Contraluz” de Maurício Soares e Vitor Andrade

Auditório 25 de Abril

13h – Pausa para almoço

14h45 – Inauguração das obras de requalificação do cineteatro pelo Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel.

15h – Abertura do IX Cinclus Festival de Imagem de Natureza de Vouzela

Presidente da Câmara de Vouzela, Rui Ladeira

Secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas

Cineteatro João Ribeiro

15h15 – Nuno Cabrita “Jack&Sarah”

15h40 – Marco Ronconi “Katmai “ The brown bear country”

16h15 – Ricardo Lourenço “Realces”

16h45 – Intervalo

17h15 – Zoltan Nagy “Retezat Mountains – Visions of wilderness”

17h50 – Oriol Alamany “No rasto do leopardo das neves”

18h30 – Intervalo

18h45 – Marcas em Palco “Workshops com representantes” SIGMA, OLYMPUS, CANON

19h30 – FIM

20h30 – Convívio e prova de produtos regionais / jantar (sujeito a alteração)

Mercado Municipal

27 JANEIRO

7h – Passeio fotográfico Sigma, Parque Natural local Vouga Caramulo

10h – “Historias por detrás da imagem”, Prémios GENERG

Cineteatro João Ribeiro

10h30 – Sérgio Esteves/Tomás Martins ” Garças de Portugal”

10h50 – Intervalo

11h05 – Joaquin Gutiérrez Acha “Cantábrico, nos Domínios do Urso Pardo”

13h – Almoço

14h30 – Oriol Alamany “South Georgia, uma ilha no limite do mundo ”

15h15 – António Sá “Simplicidade e Imperfeição ”

15h45 – Jacinto Policarpo “Karhu – Em busca do Urso Pardo”

16h10 – Intervalo

16h35 – Zoltan Nagy “Exploring the Danube Delta”

17h20 – Marco Ronconi ” Chiaro Scuro ”

18h15 – Encerramento