Mais 19 habitações permanentes entregues em Tondela

No âmbito do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente, foram entregues no dia 03 de julho, a chave de habitações de 19 famílias do concelho de Tondela.

Numa cerimónia que decorreu no salão nobre da Câmara Municipal de Tondela, o presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, destacou que o dia de hoje é marcante por ser “o virar de uma página e o inicio de um novo tempo”.

Depois desta entrega, falta devolver a chave a outras seis famílias, cujo estado de reconstrução das suas habitações encontra-se na reta final e deverão ficar prontas nos próximos dias.

“Estes quase dois anos foram de sofrimento para muitos, mas também para nós, com grande angústia e ansiedade, ansiedade para vermos o dia de hoje chegar”, apontou emocionado.

Ao longo da sua intervenção José António Jesus recordou que, na sequência dos incêndios de outubro de 2017, a Câmara Municipal de Tondela recebeu 242 processos e, depois de uma primeira avaliação, remeteu 174 para apreciação da CCDR-C. Esta entidade aprovou apoios para 121 habitações, sendo 54 reconstruções de raiz e outras 67 de intervenção parcial.

“É indiscutivelmente o concelho que está no topo daqueles que maior calamidade viveram. Ninguém sabe o quanto este processo foi difícil e tudo o que se fez foi serviço público, para recuperar de uma tragédia como não havia memória”, evidenciou.

O presidente da Câmara de Tondela reconheceu que ao longo deste período “muita coisa ficou para trás”, no entanto, esta “tinha de ser a prioridade”.

O momento serviu ainda para deixar um agradecimento muito sentido a todos os que contribuíram para o dia de hoje, nomeadamente os colaboradores do Município de Tondela e da CCDR-C, as empresas envolvidas nesta operação e em especial à professora Ana Abrunhosa.

“Podemos ter pessoas muito devotadas à causa pública, mas além desse sentido de missão, tem a particularidade de ter um empenho pessoal, um sentimento de compromisso e de solidariedade que jamais esquecerei”, referiu.

Já a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa, também ela visivelmente emocionada, considerou que no meio da desgraça, os habitantes do concelho de Tondela tiveram a sorte de ter um presidente de Câmara e um executivo que pôs mãos ao trabalho.

“Não teríamos chegado aqui hoje sem o empenho pessoal do senhor presidente, da sua equipa magnifica e olhem que eu trabalhei com 30 municípios neste processo. Posso vos dar o testemunho que fez um trabalho extraordinário e não teve outra missão até ao dia de hoje. Acompanhei o seu ritmo e o seu exemplo”, concluiu.