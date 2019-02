Mais cinco habitações foram entregues em Vouzela

Cinco famílias do concelho de Vouzela receberam, ontem, dia 6 de fevereiro, a chave das suas habitações reconstruídas depois do trágico incêndio de 15 de outubro de 2017, numa acção que contou com a presença da Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), Ana Abrunhosa, e do Presidente da Câmara Municipal de Vouzela, Rui Ladeira.

Foi entregue uma habitação em Paredes Velhas e um anexo na Corujeira, ambos na União de Freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas, e uma habitação em Sacorelhe e duas na Sobreira, na freguesia de Ventosa.

“No programa de apoio que o governo criou temos, no concelho de Vouzela, um total de 40 habitações, que envolve um investimento de 4 milhões de euros. Destas 40 habitações, estão concluídas 21. As restantes então em diferentes fases de construção, sendo que a esmagadora maioria estará terminada até à Páscoa e as últimas serão concluídas em junho”, adiantou Ana Abrunhosa.

Sublinhando o “determinante e incansável” papel da CCDR-C, em particular de Ana Abrunhosa, Rui Ladeira manifestou-se satisfeito com a entrega das casas aos proprietários afetados. “É um momento muito importante para todos, autarquias, CCDR-C e famílias. A reconstrução das primeiras habitações era e é um problema gravíssimo para toda a região, e por isso, estarmos aqui, é para nós motivo de grande satisfação, porque é o cumprimento da nossa missão e também o reconhecimento de todos aqueles que trabalharam neste processo: Câmara Municipal, CCDR-C e consórcio”, sublinhou o autarca.

Na região centro, o programa abrange 800 habitações. Atualmente, estão concluídas 470, ou seja cerca de 60% do total. O valor canalizado para o efeito será de 60 milhões de euros.